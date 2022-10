PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Anna Sorokin, libérée de prison, veut rester à New York

(New York) La fausse millionnaire russo-allemande Anna « Delvey » Sorokin, tout juste sortie d’années de prison à New York après avoir trompé le gotha de la finance, a dit ce week-end qu’elle se battrait pour ne pas être expulsée vers l’Allemagne et rester dans la mégapole américaine.

Agence France-Presse

Cette trentenaire à la vie rocambolesque, qui a inspiré une série fiction sur Netflix et est un phénomène des réseaux sociaux, a été libérée sous caution vendredi soir et assignée à résidence avec bracelet électronique dans un appartement de Manhattan.

Anne Sorokin était détenue depuis un an et demi dans un centre de rétention de la police fédérale de l’immigration (ICE), à 100 kilomètres au nord de New York, pour avoir dépassé la durée de validité de son visa de touriste.

Elle avait été arrêtée en 2017, condamnée deux ans plus tard pour escroquerie et incarcérée dans une prison new-yorkaise dont elle était sortie en 2021 pour bonne conduite, avant d’être aussitôt réinterpellée par l’ICE. Libre sous conditions, elle est depuis février sous le coup d’un ordre d’expulsion vers l’Allemagne contre lequel elle a multiplié les recours.

Longuement interviewée samedi par le New York Times, chez elle à Manhattan, Anna Sorokin a dit refuser d’être renvoyée en Allemagne par les autorités de l’immigration.

« Les laisser m’expulser aurait sonné comme un signe de capitulation, la confirmation qu’on me perçoit comme une personne frivole qui ne pense qu’à la richesse obscène, ce qui n’est tout simplement pas la réalité », a assuré la jeune femme.

« J’aurais pu partir mais j’ai choisi de ne pas le faire car j’essaie de réparer mes erreurs. J’ai une telle histoire à New York que j’ai le sentiment que si j’étais en Europe, je fuirais quelque chose », a-t-elle insisté.

Anna Sorokin, alias Anna « Delvey », avait réussi de 2016 à 2017 à tromper des élites financières et célébrités new-yorkaises en se faisant passer pour une richissime héritière allemande à la tête d’un patrimoine fictif de 60 millions de dollars.

Capable d’échafauder d’habiles mensonges grâce à un aplomb hors du commun, la jeune femme – reconnaissable grâce à ses larges lunettes de grande marque – avait obtenu des dizaines de milliers de dollars de prêts bancaires, voyagé gratuitement en jet privé et vécu aux crochets de palaces de Manhattan. Une ardoise de 275 000 dollars.

De nationalité allemande, née russe près de Moscou, Anna Sorokin est la fille d’un routier et d’une commerçante émigrés en Allemagne en 2007. Elle fréquente le milieu de la mode à Londres et à Paris avant de débarquer à New York en 2013 pour la Fashion Week.

Son histoire a inspiré la productrice Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) qui en fait une minisérie sur Netflix, Inventing Anna, avec Julia Garner.