(Washington) Le docteur Anthony Fauci, qui était le grand responsable aux États-Unis de la lutte contre les maladies infectieuses, jusqu’à son départ du gouvernement en 2022, a été confronté lundi à un barrage corsé de questions de la part des élus républicains sur les origines de la pandémie de COVID-19.

Lauran Neergaard Associated Press

Un sous-comité spécial de la Chambre des représentants, dirigé par les républicains, a passé plus d’un an à enquêter sur la réponse américaine à la pandémie et à déterminer si la recherche financée par les États-Unis en Chine avait pu jouer un rôle dans l’apparition initiale de l’infection de SRAS-CoV-2.

Les démocrates ont ouvert l’audience lundi en affirmant que l’enquête n’avait trouvé jusqu’ici aucune preuve que le docteur Fauci avait fait quelque chose de mal, tout en ratant une belle occasion de se préparer à la prochaine épidémie grave.

Le docteur Fauci – tour à tour une voix de confiance pour la population pendant la pandémie et la cible d’attaques partisanes, voire de menaces de mort – avait passé 14 heures, sur deux jours, en janvier dernier, à être interrogé à huis clos par les membres de ce sous-comité spécial. Ils l’ont de nouveau interrogé lundi, en public et devant caméra, pour la première fois depuis qu’il a mis fin à plus de cinquante ans de services au sein du gouvernement américain.

Cette fois-ci, le scientifique a été confronté à une nouvelle série de questions sur la crédibilité de son ancien employeur, les célèbres « National Institutes of Health » (NIH). Le mois dernier, le sous-comité de la Chambre a rendu publics des courriels d’un collègue des NIH sur les moyens d’échapper aux lois sur les archives publiques américaines, notamment en ne discutant pas de questions controversées dans des courriels du gouvernement.

Le principal problème : de nombreux scientifiques croient que le virus est très probablement apparu dans la nature et s’est transmis des animaux aux humains, vraisemblablement sur un marché d’animaux sauvages à Wuhan, en Chine, la ville où tout a commencé.

Par ailleurs, il n’existe aucune nouvelle information scientifique suggérant que le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire.

Une analyse des services de renseignement américains indique qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour prouver l’une ou l’autre de ces thèses. Une récente enquête de l’Associated Press a aussi révélé que le gouvernement chinois, dès les premières semaines de l’éclosion, avait freiné de cruciales initiatives visant à déterminer la source du virus.

Le « gain de fonction »

Le docteur Fauci a longtemps déclaré publiquement qu’il était ouvert aux deux thèses, mais qu’il existait davantage de preuves soutenant les origines naturelles de ce coronavirus – de la même manière que d’autres virus mortels, notamment les cousins du SRAS-CoV-2, le SRAS et le SRMO, se sont propagés eux aussi chez l’humain.

« J’ai déclaré à plusieurs reprises que j’étais complètement ouvert à l’une ou l’autre possibilité et que si des preuves définitives devenaient disponibles pour valider ou réfuter l’une ou l’autre théorie, je l’accepterais volontiers », a déclaré le docteur Fauci dans sa déclaration d’ouverture lors de l’audience de lundi.

Les républicains ont également accusé M. Fauci d’avoir menti au Congrès lorsqu’il a nié en mai 2022 que son agence finançait la recherche dans un laboratoire de Wuhan sur le « gain de fonction » – l’amélioration d’un virus dans un laboratoire pour étudier son impact potentiel dans le monde réel.

Les NIH ont accordé pendant des années des subventions à une organisation à but non lucratif de New York appelée « EcoHealth Alliance », qui a utilisé une partie des fonds pour travailler avec un laboratoire chinois qui étudiait les coronavirus couramment transportés par les chauves-souris.

Le mois dernier, le gouvernement américain a suspendu le financement fédéral à « EcoHealth Alliance » et a proposé de lui interdire tout financement futur, invoquant son incapacité à superviser correctement certaines de ces expériences.

Le docteur Fauci a soutenu lundi qu’il serait « impossible », d’un strict point de vue moléculaire, que les virus de chauve-souris étudiés avec les fonds d’EcoHealth soient transformés en virus à l’origine de la pandémie de COVID-19.

Quant à la dissimulation de documents publics, il a déclaré dans son discours d’ouverture qu’« à sa connaissance », il n’avait jamais mené d’affaires officielles via son courriel personnel.

Le sous-comité de la Chambre l’a également interrogé sur les données scientifiques derrière certaines recommandations controversées de santé publique pendant la pandémie, notamment les bénéfices réels de la distanciation physique.