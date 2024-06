PHOTO SUSAN WALSH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) En ce premier lundi de juin, Hunter Biden se demandera peut-être pourquoi le trucage de la justice dont Donald Trump et ses alliés accusent son père ne joue pas en sa faveur.

Après tout, il deviendra le premier rejeton d’un président américain en exercice à avoir un procès pénal, devant un tribunal fédéral de surcroît. Et, s’il est déclaré coupable, ses chances d’écoper une peine d’emprisonnement de plusieurs années seront supérieures à celles de l’ancien président républicain, dont le procès à New York s’est soldé jeudi dernier par un verdict de culpabilité historique.

Cela dit, Hunter Biden ne serait pas le seul démocrate d’envergure, ces jours-ci, à trouver exagérées, voire absurdes, les accusations républicaines d’« instrumentalisation de la justice », comme on le verra plus loin. Mais son cas éclipse les autres. Son lien de parenté avec l’occupant de la Maison-Blanche y est évidemment pour beaucoup.

Mais il faut ajouter à cela les détails intimes ou scabreux qui seront divulgués au cours de ce procès qui s’ouvrira à Wilmington, première ville du Delaware, avec la sélection des jurés. Stormy Daniels peut quasiment aller se rhabiller.

Crack, Colt et Cloud

Âgé de 54 ans, Hunter Biden est accusé d’avoir commis trois délits liés à l’achat d’une arme à feu (un Colt Cobra) le 12 octobre 2018 : avoir menti sur un formulaire fédéral à propos de sa consommation de drogue ; avoir permis que ce formulaire soit enregistré au niveau fédéral ; et avoir possédé l’arme à feu alors qu’il était un consommateur de drogue.

Parmi les témoins attendus : Kathleen Buhle, ex-femme de Hunter Biden et mère de trois de ses cinq enfants ; Lunden Roberts, ex-flamme de Hunter Biden avec laquelle il a eu une fille née en août 2018 ; et Hallie Biden, veuve de Beau Biden, qui a entretenu une liaison romantique avec Hunter Biden, son beau-frère, après la mort de son mari.

Selon la poursuite, Hallie Biden a joué un rôle clé dans cette affaire en jetant le Colt Cobra dans une poubelle située derrière un supermarché. L’arme a été retrouvée dans son étui et remise à la police par un ramasseur de déchets recyclables.

Les procureurs fédéraux prévoient présenter aux jurés des extraits de Beautiful Things, les mémoires de Hunter Biden publiés en 2021, de même que des textos et autres documents numériques retrouvés sur ses comptes iCloud ou sur son fameux ordinateur portable – extraits et documents prouvant selon eux la dépendance au crack du fils de Joe Biden dans les mois qui ont précédé et suivi l’achat de l’arme à feu.

Un des extraits de Beautiful Things retenu par les procureurs fédéraux se lit ainsi : « J’étais accro au crack. Je n’avais pas de plan au-delà des appels incessants des pipes à crack. » Les procureurs fédéraux tenteront aussi de démontrer que des traces de cocaïne ont été détectées dans l’étui du Colt.

La défense, elle, fera valoir que Hunter Biden ne se considérait pas comme un consommateur de drogue ou un accro au moment d’acheter l’arme à feu.

« Quelqu’un, comme M. Biden, qui venait de terminer un programme de réhabilitation de 11 jours et qui avait ensuite vécu avec une compagne abstinente, pouvait certainement croire qu’il n’était pas un toxicomane ou un consommateur de drogue », a écrit Abbe Lowell, l’avocat de Hunter Biden, dans un document judiciaire déposé le mois dernier.

La défense entend aussi attaquer les preuves matérielles de la poursuite, dont cet étui où des traces de cocaïne ont été détectées. Elle fera ressortir que ces traces ont été analysées en 2023, soit cinq ans après la découverte de l’arme à feu.

Procès ressuscités

Ce procès ne devait même pas avoir lieu. En juillet dernier, le procureur des États-Unis au Delaware, David Weiss, nommé par Donald Trump, et les avocats de Hunter Biden avaient conclu une entente par laquelle le fils du président allait éviter la prison en plaidant coupable à deux délits : fraude fiscale et détention illégale d’arme à feu.

Or, la juge fédérale du Delaware Maryellen Noreika, également nommée par Donald Trump, a refusé d’approuver cette entente qui avait été vivement critiquée par les républicains.

Résultat : Hunter Biden se retrouve aujourd’hui avec deux procès sur le dos. Celui de Wilmington et un autre en Californie pour fraude fiscale, prévu en septembre.

Au Delaware, Hunter Biden risque une peine d’emprisonnement maximale de 25 ans pour une infraction qui fait rarement l’objet d’un procès si elle n’est pas liée à un acte de violence ou à un autre crime allégué.

En tant que démocrate bien en vue, le fils du président n’a certes pas l’impression de recevoir un traitement de faveur de la part du ministère de la Justice, pas plus que deux élus de son parti, le sénateur du New Jersey Robert Menendez et le représentant du Texas Henry Cuellar, tous deux poursuivis ces jours-ci pour avoir reçu des pots-de-vin de la part d’entités étrangères.

L’ironie veut que Hunter Biden pourrait s’en sortir grâce à l’un des juges préférés des républicains à la Cour suprême, en l’occurrence Clarence Thomas. En juin 2022, ce dernier a signé un arrêt majeur sur le deuxième amendement, statuant que les restrictions sur le droit de posséder une arme à feu doivent être liées à un précédent historique.

L’avocat de Hunter Biden a déjà signalé qu’il pourrait s’appuyer sur cet arrêt pour contester un éventuel verdict de culpabilité. « Car les personnes protégées par le deuxième amendement ne peuvent plus se voir refuser la possession d’une arme à feu simplement en raison de leur consommation passée de drogue – une pratique incompatible avec la tradition historique de cette nation en matière de réglementation des armes à feu », a fait valoir Abbe Lowell dans un document judiciaire.

Joe Biden et les démocrates approuveraient-ils ce raisonnement ? Pas sûr.