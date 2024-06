C’est dans le journal que Jamie Lafollette a appris que State Farm allait cesser de l’assurer.

Patrick Cooley The Washington Post

L’article expliquait que l’assureur se retirait du comté de Santa Cruz, où elle vit. Elle a appelé son agent, qui a confirmé la nouvelle, puis s’est lancée dans la recherche frénétique d’un nouvel assureur. Elle cherche encore.

« Le premier devis était à 10 000 $US par année, et c’était la couverture minimale », dit-elle. « J’ai continué à fouiller, à appeler des courtiers… j’ai contacté toutes sortes de compagnies bizarres dont personne n’a jamais entendu parler. »

C’était pire encore : de 17 000 $US à 25 000 $US par année, dit-elle.

La famille Lafollette vit près de Soquel, non loin de la baie de Monterey et de sa vue splendide sur le Pacifique. Mais ce lieu verdoyant et paisible pose désormais problème : le risque d’incendies de forêt ne cesse de croître et la maison des Lafollette est entourée d’arbres.

PHOTOS CLARA MOKRI, THE WASHINGTON POST À gauche : Sara, Jamie et Joseph Lafollette. À droite : Jamie Lafollette cueille des fleurs pour les moutons qu’a achetés la famille dans le but de réduire la végétation et donc le risque d’incendie sur leur terrain.

Ce risque accru rend l’assurance habitation plus nécessaire que jamais, mais pour Mme Lafollette, les primes exigées sont hors de prix.

J’en suis rendue à me demander si je pourrai garder ma maison. Jamie Lafollette

Selon State Farm, seules 2 % de ses polices d’assurance ont été annulées dans l’État.

Aucune option viable

Cela ne change rien au dilemme des propriétaires comme Mme Lafollette, qui se retrouvent sans option viable. Son problème est aussi celui d’un nombre croissant d’Américains. Selon l’Insurance Information Institute, 5 % des propriétaires n’avaient pas d’assurances en 2019 ; en 2022, ce chiffre atteignait 12 %.

La plupart des propriétaires non assurés ont remboursé leur prêt hypothécaire et ne sont plus tenus de souscrire une assurance. Seuls 2 % des détenteurs d’un prêt hypothécaire se passent de couverture, estime la Consumer Federation of America.

PHOTO CLARA MOKRI, THE WASHINGTON POST L’assureur State Farm a cessé de couvrir la maison de la famille Lafollette, qui se demande si elle pourra garder la maison.

Les experts attribuent cette tendance au changement climatique – qui oblige les assureurs à verser des indemnités de plus en plus importantes – et à la montée en flèche des prix de l’immobilier. Ces deux facteurs font grimper le coût de l’assurance. En moyenne, les primes d’assurance habitation ont augmenté de 11,3 % aux États-Unis en 2023, selon S&P Global.

Des assureurs, échaudés par les indemnités en hausse, se retirent des zones à risque, ce qui aggrave le problème. Leurs anciens clients se retrouvent avec moins d’options, toutes plus onéreuses.

Les propriétaires qui ne s’assurent pas ne le font pas par choix, dit Mme Lafollette. À la résiliation de leurs polices, ils ne trouvent pas de solution de rechange.

Ne pas s’assurer est très risqué, dit Mark Friedlander, porte-parole de l’Insurance Information Institute : « Un propriétaire ne peut pas payer de sa poche des pertes catastrophiques, c’est tout à fait irréaliste. »

La hausse du nombre de propriétés non assurées est d’autant plus frappante que les prêteurs hypothécaires exigent des emprunteurs qu’ils souscrivent une assurance.

Dans les cas extrêmes, un propriétaire cessant de payer ses primes d’assurance peut être considéré comme en défaut de paiement et se faire saisir sa maison, rappelle M. Friedlander. Règle générale, la banque optera plutôt pour une couverture obligatoire facturée au client. Mais il y a peu de chances que cette assurance couvre les catastrophes naturelles.

PHOTOS CLARA MOKRI, THE WASHINGTON POST À gauche : Un des moutons achetés par la famille Lafollette, qui servent principalement à réduire la végétation et les risques d’incendie sur leur propriété. À droite : Sara Lafollette, arrosant les plantes.

Entre-temps, State Farm et d’autres assureurs ont fait la une en se retirant de comtés exposés aux incendies de forêt comme Santa Cruz. Des propriétaires d’autres États, comme l’Iowa, commencent aussi à se faire larguer par leurs assureurs alors que les changements climatiques accroissent le risque de désastres naturels.

Assurer ces régions n’est plus rentable, expliquent ces assureurs. Et pas seulement à cause des indemnités : les réassureurs, comme Swiss Re, qui couvrent les risques des assureurs en cas de catastrophe, augmentent aussi les primes des compagnies comme State Farm, observe Marco Giacoletti, qui enseigne la finance et l’économie d’entreprise à la Marshall School of Business de l’Université de Californie du Sud.

Parallèlement, dans certains États, dont la Californie, le Colorado et la Floride, les augmentations de tarifs sont sujettes à l’approbation des régulateurs, qui ne laissent pas toujours les assureurs répercuter tous leurs coûts au consommateur, dit M. Giacoletti.

En Californie, les assureurs sont tenus d’utiliser les données historiques, et non des modèles prospectifs en fixant les primes d’assurance : leurs polices peuvent ne pas refléter le risque réel qu’elles couvrent, ajoute M. Giacoletti : « Avec les changements climatiques, il faut utiliser des modèles prospectifs, sans quoi les assureurs ne peuvent pas fixer correctement le prix de leurs plans », d’où de grosses pertes à la suite d’évènements climatiques extrêmes.

PHOTO CLARA MOKRI, THE WASHINGTON POST Joseph Lafollette, un ancien combattant revenu chez lui avec un handicap, s’est doté d’un réseau de soutien dans la région. Déménager sera difficile.

En mars, le commissaire aux assurances de Californie a approuvé l’augmentation de tarifs de 20 % demandée par State Farm.

Les propriétaires exclus ont peu d’options dans un marché de plus en plus cher.

Le mari de Mme Lafollette est un ancien combattant handicapé et la famille a tissé un réseau de soutien local : déménager n’est pas l’idéal, loin de là. La municipalité a investi des sommes importantes pour réduire les risques d’incendie et espère convaincre les assureurs de maintenir leurs polices : « Ça a été très dur de convaincre la collectivité d’investir là-dedans », explique Mme Lafollette. « Mais personne ne peut se permettre d’être sans couverture. »

Selon des experts, ce que vit Mme Lafollette et ses concitoyens annonce des temps difficiles sur notre planète qui se réchauffe.

« Les gens ressentent vraiment le changement climatique », dit Emily Schlickman, qui travaille sur l’adaptation au climat et qui enseigne l’aménagement du territoire à l’université de Californie à Davis. « Ne pas pouvoir s’assurer est une des premières façons de constater notre nouvelle réalité », ajoute-t-elle.

Lisez cet article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis).