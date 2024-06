(New York) Le sénateur américain du Parti démocrate Robert Menendez, jugé depuis mi-mai pour corruption à New York, se présentera à sa réélection en novembre sous l’étiquette d’indépendant, d’après des documents rendus publics lundi.

Agence France-Presse

Élu du New Jersey dans l’est des États-Unis, l’influent sénateur démocrate est accusé de corruption et de trafic d’influence au profit de l’Égypte et du Qatar, ainsi que d’entrave à l’exercice de la justice et d’avoir agi comme agent d’un gouvernement étranger.

Il encourt jusqu’à 20 ans de prison.

À 70 ans, le vieux routier de la politique américaine, élu au Congrès depuis 30 ans, se présentera sous la bannière « Menendez pour le Sénat » et a obtenu 2465 signatures du public, bien plus que les 800 nécessaires à une candidature.

Poursuivi depuis septembre avec sa femme Nadine Menendez – laquelle sera jugée en juillet pour raisons de santé – et trois complices présumés, ce faucon de l’aile droite du Parti démocrate en matière de diplomatie, est visé par une vingtaine de chefs d’accusation.

Bob Menendez est toujours membre de la puissante commission des Affaires étrangères du Sénat, mais n’en est plus le président.

À ses côtés, comparaissent les hommes d’affaires Wael Hana et Fred Daibes qui plaident aussi non coupable. Un troisième homme, José Uribe, a lui plaidé coupable sur une partie des poursuites et collabore avec la justice.

Le couple Menendez est accusé d’avoir accepté entre 2018 et 2022 des « centaines de milliers de dollars » de pots-de-vin, en liquide ou lingots d’or. Cela en échange de son influence pour soutenir Le Caire et « protéger et enrichir » les trois hommes d’affaires de son État du New Jersey où vivent neuf millions d’habitants, dont une importante diaspora du Moyen-Orient.

Andy Kim, qui sera le candidat du Parti démocrate pour le New Jersey au Sénat, a réagi sur X : « Tout le monde sait que Bob Menendez ne se présente pas pour les familles [du New Jersey]. Il se présente pour lui-même ».