(Pheonix, Arizona) L’agence américaine des douanes et de la protection des frontières a été autorisée à commencer à nettoyer les chantiers de construction et à combler les ouvertures dans le mur à la frontière avec le Mexique, près d’un an après que le président Joe Biden a pris ses fonctions et ordonné l’arrêt des travaux.

Associated Press

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans un communiqué cette semaine que les projets de construction de murs amorcés par le département de la Défense en Californie, en Arizona et dans certaines parties du Texas seront confiés à son agence, afin que tout problème de sécurité et d’environnement puisse être résolu.

PHOTO ED JONES, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une partie du mur frontalier inachevé cher à l’ex-président américain Donald Trump. La photo a été prise près de Roma, ville frontalière du sud du Texas, le 28 mars 2021.

Les travaux comprendront l’installation de systèmes de drainage pour prévenir les inondations, le contrôle de l’érosion et la stabilisation des pentes, la construction et l’amélioration des routes d’accès et l’enlèvement sécuritaire des matériaux de construction qui ne seront plus utilisés.

On ignore à quel moment le nettoyage et les travaux d’assainissement pourraient commencer.

L’Agence des douanes et de la protection des frontières comblera également toutes les ouvertures pratiquées depuis la construction précédente et terminera les travaux sur les portes, y compris les portes anti-tempête qui doivent s’ouvrir pendant la saison des pluies.

Le secrétaire Mayorkas a déclaré que l’administration Biden demandait toujours au Congrès d’annuler tout financement destiné au mur frontalier par l’ancien président Donald Trump et à financer plutôt la technologie et d’autres types de mesures de sécurité frontalière, que la Maison-Blanche juge plus efficaces.