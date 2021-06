États-Unis

Immeuble effondré en Floride

L’espoir s’amenuise, les questions abondent

(Surfside) Cinq jours après l’effondrement d’un immeuble près de Miami, le bilan s’est alourdi à 11 morts lundi, les recherches se poursuivant pour retrouver 150 personnes manquantes dans les décombres tandis que les questions se faisaient de plus en plus pressantes sur les causes de la tragédie.