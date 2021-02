Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le premier ministre canadien Justin Trudeau.

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS

Antony Blinken fera un « voyage » virtuel au Mexique et au Canada

(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, cloué jusqu’ici à Washington par la pandémie de COVID-19, va faire vendredi son premier « voyage » virtuel à l’étranger, avec des « étapes » au Mexique puis au Canada, les deux voisins des États-Unis.

Agence France-Presse

Contrairement à son prédécesseur républicain Mike Pompeo, qui a continué de parcourir le monde malgré le coronavirus, le nouveau secrétaire d’État démocrate, bien que déjà vacciné, a décidé pour l’instant de respecter la règle gouvernementale interdisant tout voyage non « essentiel ».

« Les voyages virtuels du secrétaire d’État Blinken donnent la priorité à la santé et à la sécurité de toutes les personnes impliquées, démontrant l’importance de nos partenariats avec nos voisins et certains de nos plus proches partenaires », a souligné jeudi la diplomatie américaine dans un communiqué.

Il va ainsi commencer vendredi à mettre en scène des déplacements par visioconférence avec ses homologues.

Comme le président Joe Biden, qui a eu mardi son premier « sommet » bilatéral virtuel avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, Antony Blinken va entamer une série d’entretiens par le Canada ainsi que l’autre pays voisin, le Mexique.

L’ex-président des États-Unis Donald Trump avait des relations tendues avec de nombreux alliés de Washington, et notamment avec le Canada. Joe Biden et Justin Trudeau ont promis de relancer ces relations, mettant l’accent sur la lutte contre la COVID-19 et contre le changement climatique.

Antony Blinken « rencontrera » Justin Trudeau ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau.

Donald Trump avait en revanche réussi à s’entendre avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, un populiste de gauche.

Sous la pression de sanctions commerciales de l’administration Trump, Mexico avait accepté de maintenir sur son territoire des milliers de migrants en provenance notamment d’Amérique centrale, dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile par les États-Unis.

L’administration Biden a commencé à démanteler ce programme, dénoncé par les organisations de défense des droits des migrants.

Antony Blinken va également virtuellement se rendre à la frontière avec le Mexique entre El Paso et Ciudad Juarez, où il abordera avec le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, la « coopération » pour « gérer les flux migratoires », selon le département d’État.