(New York) L’État de New York, épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, a enregistré un nombre record de 731 morts de la maladie au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le gouverneur Andrew Cuomo, tout en soulignant que les hospitalisations semblaient se stabiliser.

Agence France-Presse

Le précédent record datait de samedi, avec 630 morts en 24 heures. L’État de New York, épicentre de la maladie aux États-Unis, a désormais recensé 5489 morts depuis le début de l’épidémie, soit la moitié du total des décès du coronavirus aux États-Unis, selon M. Cuomo.

Mais il a également mis en avant des chiffres plus encourageants, notamment la moyenne des nouvelles hospitalisations sur les trois derniers jours.

« Si vous regardez la moyenne sur trois jours est en baisse, ce qui est une bonne nouvelle », a souligné M. Cuomo lors de son point presse quotidien sur cette crise.

Les projections montrent par ailleurs que « nous atteignons un plateau du nombre total des hospitalisations », a souligné le gouverneur. « On voit l’augmentation, et on voit que ça commence à s’aplatir ».

Le maire de New York, Bill de Blasio, a lui aussi souligné mardi que la tendance semblait s’améliorer.

« C’est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions », mais « au cours des deux derniers jours, quelque chose a commencé à changer […] nous voyons un peu d’amélioration dans les besoins de respirateurs », a-t-il souligné.

« La bonne nouvelle c’est que cela nous donne du temps supplémentaire. Cela nous donne l’occasion d’obtenir plus de respirateurs et de tenir plus longtemps, donc c’est une très bonne nouvelle », a souligné M. De Blasio, en appelant à respecter strictement les consignes de distanciation sociale et de confinement.

New York se bat depuis deux semaines pour augmenter sa capacité hospitalière et obtenir plus d’équipements de protection et de respirateurs du gouvernement fédéral, pour faire face à l’afflux de malades.

Le gouvernement fédéral a notamment déjà envoyé dans le port de New York un navire hôpital militaire, le USNS Comfort, d’une capacité de 1000 lits, et fait installer un hôpital dans le centre de conférences du Javits Center, à Manhattan, avec plus de 2500 lits.

Une porte-parole de la marine, Amelia Umayam, a indiqué mardi que l’un des membres d’équipage du Comfort avait subi un test positif pour la maladie lundi, en soulignant qu’il avait été placé à l’isolement, n’avait eu aucun contact avec des malades, et que cela n’aurait « aucun impact sur la mission » du navire.