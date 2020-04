La ville de New York a envoyé un texto à tous ses citoyens demandant l'aide de professionnels de la santé pour lutter contre la pandémie.

COVID-19: un texto envoyé à toute la ville de New York

La ville de New York prend les grands moyens. Les New-Yorkais ont reçu sur leurs téléphones cellulaires un appel au volontariat destiné aux professionnels de la santé, pour qu’ils viennent en aide aux hôpitaux si nécessaire.

Mayssa Ferah

La Presse

« La ville de New York sollicite tous les travailleurs de la santé à venir prêter main-forte aux hôpitaux débordés qui en ont besoin. », peut-on lire dans le message texte envoyé à travers toute la ville.

Ce message invite les professionnels en règle du milieu médical à aller sur un site pour se porter volontaire, afin d’être prêt à aider les hôpitaux si nécessaire.

Vendredi soir, on comptait 1587 personnes décédées du coronavirus dans la ville de New York. Les États-Unis ont enregistré aujourd’hui plus de 273 000 cas confirmés de la maladie, alors que le pays est appelé à devenir l’épicentre de la pandémie.