Les États-Unis face à la «menace» du «terrorisme blanc»

« Il est clair que les vies perdues à Charleston, San Diego, Pittsburgh et, vraisemblablement désormais aussi à El Paso, sont les conséquences d'un terrorisme nationaliste blanc », a estimé un candidat à la primaire démocrate, Pete Buttigieg, en référence à des attaques menées dans une église noire, deux synagogues et à celle de samedi dans un centre commercial du Texas.

Treize heures plus tard, un autre homme a semé la terreur dans un quartier animé de Dayton, dans l'Ohio, faisant 9 morts en moins d'une minute. Selon un témoin, c'était aussi un homme blanc.

Un manifeste, attribué au tireur et circulant sur l'internet, dénonce notamment « une invasion hispanique du Texas » et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande (51 morts, le 15 mars).

Armé d'un fusil d'assaut, il a tué 20 personnes et fait 26 blessés avant de se rendre à la police, qui soupçonne un motif raciste.

PHOTO JULIE CARR SMYTH, ASSOCIATED PRESS

« Diabolique »

« On a ici deux facteurs qui se combinent », a poursuivi Pete Buttigieg sur Fox News : « D'un côté la faiblesse des politiques de régulation du marché des armes, et de l'autre la hausse d'un terrorisme domestique inspiré par le nationalisme blanc. »

« On ne pourra pas protéger les États-Unis de cette menace si on n'est pas prêt à la nommer », a poursuivi le jeune maire de South Bend (Indiana). « L'administration doit arrêter de prétendre que c'est juste du hasard et qu'on ne peut rien faire. »

Le président Trump a qualifié la fusillade d'El Paso d'« acte de lâcheté », sans s'étendre sur les motifs présumés du suspect. Et le maire républicain d'El Paso a réduit la tragédie dans sa ville à l'acte d'un « homme dérangé, purement diabolique ».