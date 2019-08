Edward Snowden publiera ses mémoires le 17 septembre

« Edward J. Snowden a décidé à l'âge de 29 ans de sacrifier son avenir personnel pour le bien de son pays », déclare John Sargent, le président de Macmillan USA, cité dans le communiqué du Seuil.

« Il a témoigné ainsi d'un courage immense, et, qu'on le veuille ou non, c'est une fabuleuse histoire américaine. Il n'y a aucun doute que le monde est plus sûr et respectueux grâce à ce qu'il a fait », poursuit-il.

En 2013, Edward Snowden avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'internet. Il vit depuis en exil. Les États-Unis l'ont inculpé pour espionnage et vols de secrets d'État.

Sa vie a été portée à l'écran dans un film éponyme tourné par Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle-titre et il apparaît dans Citizenfour (2014), un documentaire oscarisé où il est filmé en cavale, dans une chambre d'hôtel à Hong Kong.