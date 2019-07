Un festival voulait faire payer les Blancs plus cher

Les organisatrices d'un festival prévu début août à Detroit, au Michigan, ont renoncé à faire payer les billets plus cher aux Blancs qu'aux Noirs par mesure «d'équité», après avoir reçu des menaces et provoqué une controverse.

L'AfroFuture Fest avait mis en vente ses places à 20 dollars pour les «personnes de couleur» et à 40 dollars pour les autres.

Cette différence de prix était censée «fournir aux communautés les plus marginalisées (les personnes de couleur) une chance équitable d'assister aux évènements dans leur propre communauté (le Detroit noir)», expliquaient les organisatrices dans leur foire aux questions.

«À Detroit et dans d'autres villes où habitent de nombreuses personnes de couleur, il arrive constamment que des gens hors de la communauté profitent le plus des billets pas chers à cause de leurs facilités financières», ajoutaient-elles.

«Les prix des billets ne sont pas faits pour laisser les Blancs dehors», assurait au quotidien local Detroit Metro Times la co-organisatrice, Francesca Lamarre.

La décision a fait le tour de la Toile, s'attirant des messages de condamnation, et plus rarement de soutiens.