Un mort dans un accident d'hélicoptère en plein Manhattan

THOMAS URBAIN

Agence France-Presse

New York Un hélicoptère s'est posé brutalement lundi à la mi-journée sur le toit d'une tour de bureaux au coeur de Manhattan, causant la mort du pilote et faisant trembler tout l'immeuble.

Les causes de l'accident, survenu sur une tour de 54 étages, alors que la ville de New York était recouverte d'un épais brouillard, n'étaient pas immédiatement connues et faisaient l'objet d'une enquête, à la fois des autorités de la ville et du NTSB, l'agence fédérale chargée de la sécurité dans les transports, a indiqué le maire Bill de Blasio, lors d'un point de presse.

Agrandir Bill de Blasio a tenu une conférence de presse lundi après-midi. AFP

«Nous n'avons aucune indication sur un quelconque lien avec le terrorisme », a-t-il déclaré aux journalistes. « Cela aurait pu être bien pire. Dieu merci personne d'autre n'a été blessé dans cet accident absolument sidérant », a-t-il ajouté. L'hélicoptère - un appareil privé de type Agusta 10e, selon l'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA) - avait décollé dix minutes plus tôt de l'héliport de la 34e rue. On ignorait pour l'instant s'il avait reçu l'autorisation de la tour de contrôle de l'aéroport le plus proche, La Guardia. Certains médias ont affirmé qu'une interdiction de voler était en vigueur dans ce secteur à ce moment-là en raison du manque de visibilité. L'appareil a pris feu en atterrissant, avait indiqué un peu plus tôt Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York.

Agrandir Andrew Cuomo s'est rendu au pied de l'immeuble lundi. AP

«Ma première pensée a été : est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'était intentionnel? En tant que New Yorkais, après (les attentats) du 11-Septembre, on est toujours inquiet», a-t-il déclaré. Tremblement de terre L'accident s'est déroulé non loin de Times Square et de la Trump Tower sur une tour de 54 étages située sur la 7e avenue, entre les 51e et 52e rues. Depuis Washington, le président Trump a remercié sur Twitter les premiers secours new-yorkais qui se sont déployés en quelques minutes dans le bâtiment, les pompiers parvenant à maîtriser rapidement l'incendie qui s'est déclaré lors de l'impact. «Le gouvernement Trump est prêt à vous aider si vous avez besoin de quoi que ce soit», a ajouté l'ex-magnat de l'immobilier new-yorkais, dont la société est basée dans les étages de la Trump Tower.

Agrandir Le quartier Midtown a été temporairement évacué. AFP