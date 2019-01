Le leader nord-coréen Kim Jong-un en visite en Chine

Le leader nord-coréen Kim Jong-un est en visite pour quatre jours en Chine où il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping, ont indiqué mardi les agences de presse officielles nord-coréenne et chinoise.

Kim Jong-un, accompagné de son épouse Ri Sol Ju et de plusieurs hauts dignitaires, est parti lundi de la gare de Pyongyang à bord d'un train spécial, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Cette visite a été confirmée par l'agence de presse chinoise Xinhua.

Le président Xi est à l'origine de cette visite, a précisé KCNA et le leader nord-coréen sera de retour dans son pays jeudi.

La Chine est un important acteur diplomatique dans le dossier sensible des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, car le géant asiatique est son principal allié diplomatique et commercial.

Kim, qui fêterait mardi son 36e anniversaire, une information jamais confirmée par Pyongyang, s'est rendu trois fois en Chine l'an dernier pour rendre hommage à Xi.

Jusqu'à son premier voyage en mars, Kim n'avait jamais rencontré Xi depuis son accession au pouvoir fin 2011, les relations entre la Corée du Nord et son principal allié et protecteur s'étant quelque peu dégradées au cours des dernières années.