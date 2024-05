3 articles Asie et Océanie

Indonésie Nusantara, la nouvelle « capitale-forêt »

Ce sera une « ville-forêt intelligente » digne du film Avatar. Elle se nommera Nusantara et remplacera bientôt Jakarta comme capitale de l’Indonésie. Sur papier, un projet d’urbanisme paradisiaque. Mais plusieurs s’inquiètent de ses impacts sociaux et environnementaux, sans parler du coût… Fausse bonne idée ? Ce ne sera pas la première fois, en tout cas, qu’un pays déplace son centre politique et administratif. Un dossier de Jean-Christophe Laurence