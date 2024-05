(New Delhi) Les principaux rivaux du premier ministre indien Narendra Modi, qui l’ont accusé de s’en être injustement pris à eux en instrumentalisant la justice, doivent voter samedi dans la capitale New Delhi à l’occasion des élections législatives.

Abhaya SRIVASTAVA Agence France-Presse

Le chef du gouvernement sortant, 73 ans, qui reste très populaire après une décennie au pouvoir et son parti, le Bharatiya Janata (BJP), devrait remporter ce scrutin national qui dure six semaines pour la troisième fois consécutive.

Ses perspectives de victoire sont d’autant plus grandes que diverses enquêtes visent ses opposants, suscitant des inquiétudes du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk et des groupes de défense des droits quant à l’équité du scrutin.

Arvind Kejriwal, 55 ans, ministre en chef de Delhi et un des dirigeants de l’alliance d’opposition INDIA – avec Rahul Gandhi à la tête du parti du Congrès – formée pour rivaliser avec M. Modi dans ces élections, a été libéré le 10 mai après avoir été détenu plusieurs semaines dans le cadre d’une affaire de criminalité financière.

La Cour suprême l’a fait libérer il y a deux semaines et il a renoué avec la campagne électorale, exhortant les Indiens à voter contre ce qu’il a appelé une « dictature » naissante.

PHOTO ANUSHREE FADNAVIS, REUTERS Arvind Kejriwal

« Modi enverra tous les dirigeants de l’opposition en prison », avait-il mis en garde peu après sa sortie de prison.

M. Kejriwal doit voter à Delhi samedi avec Rahul Gandhi, dont le parti du Congrès est le fer de lance de l’alliance d’opposition de plus de vingt partis alliés contre M. Modi.

M. Gandhi, 53 ans, descendant d’une dynastie de premiers ministres indiens, a été reconnu coupable de diffamation l’année dernière après une plainte déposée par un membre du parti du chef du gouvernement.

« Alerte rouge » canicule

Sa peine de deux ans de prison l’a rendu inéligible au Parlement jusqu’à ce que cette décision de justice soit suspendue par une juridiction supérieure.

En février, les autorités ont gelé plusieurs comptes bancaires du parti du Congrès dans le cadre d’un différend en cours concernant les déclarations de revenus déposées il y a cinq ans, une mesure qui, selon Rahul Gandhi, avait gravement affecté la capacité de son parti à se présenter aux élections.

« Nous n’avons pas d’argent pour faire campagne, nous ne pouvons pas soutenir nos candidats », avait-il déclaré aux journalistes en mars.

Les opposants politiques et les défenseurs des droits internationaux alertent depuis longtemps sur le rétrécissement de l’espace démocratique en Inde.

Le groupe de réflexion américain Freedom House a estimé cette année que le BJP avait « de plus en plus utilisé les institutions gouvernementales pour cibler ses opposants politiques ».

L’Inde vote en sept phases sur six semaines pour faire face à l’immense fardeau logistique que représente l’organisation d’élections dans le pays le plus peuplé du monde où plus de 968 millions d’électeurs sont attendus aux urnes.

Le dernier tour des législatives aura lieu le 1er juin et les résultats devraient être fournis trois jours plus tard.

Le taux de participation est en baisse de plusieurs points de pourcentage par rapport au dernier scrutin national de 2019, les analystes attribuant ce phénomène à l’attente générale d’une victoire de M. Modi ainsi qu’aux températures plus élevées que la moyenne à l’approche de l’été.

PHOTO ALTAF QADRI, ASSOCIATED PRESS Une alerte à la canicule a été émise cette semaine à Delhi

Une « alerte rouge » à la canicule a été émise cette semaine pour Delhi et les États environnants, où des dizaines de millions de personnes doivent voter samedi.

Les températures devraient atteindre 44 °C et les services météorologiques ont mis en garde contre les risques sanitaires accrus pour les nourrissons, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Des recherches scientifiques montrent que le changement climatique est à l’origine de vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses, l’Asie se réchauffant plus rapidement que la moyenne mondiale.