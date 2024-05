Fouler 30 fois le sommet du monde : c’est le record que vient d’établir l’alpiniste népalais Kami Rita Sherpa mercredi. Un homme qui reste humble malgré les succès.

30 fois au sommet du monde

INFOGRAPHIE LA PRESSE

L’alpiniste Kami Rita Sherpa passe à l’histoire : il est la première personne à avoir gravi 30 fois l’Everest, la plus haute montagne du monde, à 8849 mètres d’altitude. Il venait tout juste de gravir la montagne pour la 29e fois plus tôt ce mois-ci. « Ce matin à 7 h 49, Kami Rita Sherpa a battu le record qu’il avait lui-même établi neuf jours auparavant. Il s’agit de sa 30e ascension au sommet du monde », a confirmé Khimlal Gautam, chef du bureau de terrain chargé du suivi et de la facilitation des expéditions, à l’AFP.

Aider le Népal

PHOTO NIRANJAN SHRESTHA, ASSOCIATED PRESS Le sommet du mont Everest vu depuis le Namche Bajar, au Népal

Alpiniste et guide de 54 ans, Kami Rita Sherpa accompagne des clients sur l’Everest depuis 1992, et a foulé le sommet pour la première fois en 1994. « Je suis heureux de ce record, mais les records finissent par être battus, avait-il déclaré le 12 mai dernier. Le fait que mes ascensions aident le Népal à être reconnu dans le monde me réjouit davantage. » Ses exploits ne se limitent pas à l’Everest : l’alpiniste a également gravi d’autres sommets qui comptent parmi les plus élevés du globe, dont le K2, le Cho Oyu, le Lhotse et le Manaslu.

Deux fois en six jours

PHOTO NIRANJAN SHRESTHA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kami Rita Sherpa et sa femme en 2018, dans leur appartement de Katmandou. À l’époque, il avait grimpé l’Everest vingt et une fois ; il était l’une des trois personnes à avoir accompli cet exploit.

La célèbre montagne n’a plus de secrets pour celui qu’on appelle « Monsieur Everest ». En 2023, Kami Rita Sherpa était monté deux fois au sommet de l’Everest, battant chaque fois un nouveau record après avoir été rattrapé par un autre guide, Pasang Dawa Sherpa. En 2019, il était monté au sommet de l’Everest à deux reprises en l’espace de six jours. « Certaines personnes sont à la poursuite de records, mais je ne fais pas cela pour des records », avait dit Kami Rita Sherpa à l’époque. Grimper au sommet est son gagne-pain, avait-il rappelé.

Montagne sous pression

PHOTO PURNIMA SHRESTHA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le camp de base de l’Everest, en avril dernier

Le gouvernement népalais a augmenté au cours des dernières années le nombre de permis délivrés aux équipes commerciales qui veulent essayer d’atteindre des sommets dans la chaîne himalayenne. Le Népal a délivré cette année plus de 900 permis d’ascension de ses montagnes – dont 419 pour l’Everest – à des alpinistes étrangers qui, pour la plupart, grimpent accompagnés d’un guide népalais. Environ 500 alpinistes étrangers et népalais ont déjà atteint le sommet de l’Everest depuis avril, soit le début de la saison d’ascension qui dure jusqu’en juin.

« Trop de monde »

PHOTO NIRANJAN SHRESTHA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kanchha Sherpa, 91 ans, seul membre survivant de l’expédition d’alpinistes qui a atteint pour la première fois le sommet du mont Everest, en entrevue avec l’Associated Press en mars dernier

Le seul membre survivant de l’expédition d’alpinistes qui a atteint pour la première fois le sommet du mont Everest en 1953 a déclaré plus tôt cette année que le plus haut sommet du monde était trop peuplé, trop sale, et que la montagne était un dieu qui devait être respecté. « Il serait préférable pour la montagne de réduire le nombre d’alpinistes, a déclaré à l’Associated Press Kanchha Sherpa, 91 ans, l’un des 35 membres de l’équipe qui a aidé le Néo-Zélandais Edmund Hillary et son guide sherpa Tenzing Norgay à atteindre le sommet en 1953. Actuellement, il y a toujours une foule de gens au sommet. » En 2023, 667 alpinistes ont atteint le sommet de l’Everest. La hausse du nombre d’alpinistes s’était soldée par un record de 18 morts sur la montagne en 2023. En moyenne, entre cinq et dix personnes meurent chaque année sur l’Everest.

Avec la collaboration de l’Agence France-Presse