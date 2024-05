Sortie de zone, saison 5 Épisode 60 : Les gardiens sont-ils importants dans ces séries ?

Les Oilers d’Edmonton ont éliminé les Canucks de Vancouver dans le septième match, et comment ont-ils fait ça ? En tout cas, nos experts ne s’entendent pas tellement sur l’importance des gardiens lors des présentes séries… On passe aussi à nos prédictions, avec un regard dans l’Association de l’Est, là où Rangers de New York et Panthers de la Floride seront au coude-à-coude.