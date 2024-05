Nouvelle-Calédonie Macron amorce sa visite, visant un retour à « la paix » et à « la sécurité »

(Nouméa) Emmanuel Macron a débuté jeudi matin sa visite éclair en Nouvelle-Calédonie en souhaitant un retour « le plus vite possible » à « la paix, au calme, à la sécurité », mais aussi au « dialogue » après une semaine d’émeutes qui ont laissé l’archipel profondément meurtri et dans l’impasse politique.