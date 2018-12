Tsunami en Indonésie: au moins 281 morts

Au moins 281 personnes ont perdu la vie lorsque des vagues géantes se sont abattues sur des résidences, des hôtels et d'autres édifices le long des plages du détroit de la Sonde, en Indonésie, samedi soir, à la suite de l'éruption du volcan Anak Krakatau, l'une des îles volcaniques les plus célèbres au monde.

Associated Press Djakarta

Selon les autorités indonésiennes, au moins 843 personnes ont également été blessées et des dizaines d'autres ont disparu après qu'un tsunami eut frappé les côtes des îles de Java et de Sumatra à 21 h 27, heure locale, samedi soir. Le bilan pourrait encore s'alourdir à mesure que les services d'urgence communiqueront avec toutes les régions touchées par la catastrophe.

Il s'agit du second tsunami à survenir en Indonésie cette année. Celui qui avait tué plus de 2500 personnes sur l'île de Sulawesi le 28 septembre avait toutefois été accompagné d'un puissant séisme qui avait servi d'avertissement à la population concernant l'arrivée imminente des vagues meurtrières.

Samedi soir, le sol n'a pas bougé pour prévenir les gens avant que les vagues ne surgissent et emportent tout sur leur passage.

Une impressionnante vidéo publiée sur le web montre le groupe pop indonésien Seventeen en pleine prestation sous un chapiteau dressé sur la populaire plage de Tanjung Lesung à l'occasion d'un concert offert aux employés d'une compagnie d'électricité appartenant à l'État. Des dizaines de personnes sont assises à des tables alors que d'autres dansent au rythme de la musique.

Quelques secondes plus tard, alors que le groupe s'apprête à entamer la prochaine chanson, les vagues soulèvent la scène et la font basculer vers l'avant, projetant les musiciens et l'équipement sur l'auditoire.

Dans un communiqué, le groupe a annoncé que son guitariste, son bassiste et son directeur de tournée étaient décédés et que deux autres membres manquaient à l'appel.

Le volcan Anak Krakatau, dont le nom signifie « enfant de Krakatau », se trouve sur une île dans le détroit de la Sonde qui sépare Java et Sumatra, et relie l'océan Indien à la mer de Java. Il est en éruption depuis juin et a connu un épisode 24 minutes avant le tsunami, d'après les autorités indonésiennes.