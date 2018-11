Incendies en Australie: des milliers d'évacués dans le Queensland

Environ 8000 personnes ont ainsi dû quitter la ville de Gracemere.

Les services météorologiques ont décrété un risque d'incendie « catastrophique » - le plus haut niveau possible - dans quelques régions du centre de l'État du Queensland, alors que les pompiers luttaient pour contenir plus de 200 foyers.

« Il s'agit d'une situation très stressante pour les familles. Il faut que vous soyez tous forts [...] Votre famille et la protection de notre communauté sont vitales », a déclaré le première ministre du Queensland Annastacia Palaszczuk à l'intention des évacués.

« S'il vous plaît, écoutez les autorités, cela va être encore pire », a-t-elle averti.

Selon les services de météorologie, des records de température ont été battus dans le Queensland. Dans la capitale de l'État, Brisbane, la température est montée à 37,9 degrés Celsius.

Au moins 34 écoles ont été fermées dans l'État, où ont été dépêchés des renforts de pompiers du reste du pays.

« Nous allons voir d'autres incendies partir très très rapidement, il ne s'agit que d'un début », a mis en garde Katarina Carroll, responsable des services d'urgence du Queensland.

L'Australie est régulièrement sujette aux catastrophes météo : tempêtes de sables, sécheresse et inondations.