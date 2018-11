Vandalisme en Thaïlande: une touriste Canadienne échappe à la prison

Brittney Loretta Katherine Schneider, de Grande Prairie en Alberta, et un touriste britannique avaient été arrêtés à la mi-octobre pour avoir utilisé de la peinture en aérosol pour écrire un message sur un mur de la fameuse porte historique Thapae Gate, dans la province de Chiang Mai, dans le nord du pays.

Les deux touristes étaient passibles d'une peine de dix ans de prison et d'une amende correspondant à 40 000 $ CAN.

Mme Schneider, qui est âgée de 22 ans, a dit au réseau CTV qu'un juge a décidé de lui épargner la prison, mais qu'elle devra quand même payer l'amende.

Elle a dit ne pas savoir quand elle pourra rentrer au pays. Elle a exprimé sa reconnaissance au juge et au peuple thaïlandais.

Des caméras de surveillance auraient filmé Mme Schneider et le Britannique Furlong Lee commettant leur méfait. Ils ont été arrêtés le lendemain matin et accusés d'avoir vandalisé des reliques anciennes.

Les deux touristes auraient admis avoir posé le geste après avoir trop bu.

La porte Thapae Gate date du 13e siècle et fait partie d'un mur ancien qui encercle le noyau central de Chiang Mai.

M. Lee aurait reçu la même punition.