Dix-huit mineurs chinois sont coincés sous terre

L'accident survenu samedi dans la province du Shandong a fait trois morts.

Des images diffusées mardi par la presse officielle montraient des ambulances qui patientaient près de l'entrée de la mine, pendant que des secouristes munis de bonbonnes d'oxygène descendaient sous terre.

La plupart des quelque 300 personnes qui travaillaient dans la mine au moment de l'effondrement ont été évacuées.

Les mines de charbon chinoises ont longtemps été les plus dangereuses du monde, mais la situation s'est grandement améliorée avec l'utilisation d'équipement plus moderne. Les mineurs reçoivent aussi une meilleure formation et les mines plus petites et plus dangereuses ont été fermées.

La Chine dépend lourdement du charbon pour l'énergie et le chauffage.