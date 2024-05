Nouvelle-Calédonie TikTok réautorisé, le couvre-feu toujours en place

(Nouméa) Le blocage inédit du réseau social TikTok a été levé mercredi en Nouvelle-Calédonie, toujours sous couvre-feu et dont les touristes continuent de repartir au compte-gouttes, après deux semaines de violences qui ont fait sept morts et obligé la France à déployer 3500 policiers et gendarmes.