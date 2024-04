Des centaines de fidèles participent à une procession dans les rues de Taipei avant d’assister à un spectacle de feux d’artifice, avec en son centre la figure d’un « lion de feu » enflammé.

Agence France-Presse

Le festival se fait au temple Dalongdong Bao 'an, à l’occasion de l’anniversaire du dieu de la médecine. Le « lion de feu » est depuis longtemps un rituel de dissipation de la peste et symbolise le fait de conjurer la malchance et de tenir les maladies à distance.

Il s’agit de l’un des temps forts du festival culturel de Baosheng, qui se déroule jusqu’au 29 juin et qui propose de nombreux spectacles folkloriques et événements culturels.