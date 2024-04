Fin juillet 2023, Erin Patterson aurait empoisonné ses beaux-parents Don et Gail Patterson, tous deux âgés de 70 ans, ainsi que le pasteur baptiste local Ian Wilkinson, 69 ans, et sa femme Heather, 66 ans, en leur servant cette spécialité de la cuisine anglaise, avec des Amanites phalloïdes, considérées comme le champignon le plus mortel au monde.

PHOTO ANITA LESTER, ASSOCIATED PRESS

(Sydney) Une Australienne accusée d’avoir tué quatre personnes en leur servant un bœuf Wellington, agrémenté de champignons vénéneux, comparaîtra en mai devant un tribunal, a annoncé lundi un magistrat.

Agence France-Presse

Erin Patterson, 49 ans, qui fait l’objet de trois chefs d’accusation, est également accusée d’avoir tenté de tuer son ex-mari à quatre reprises.

Le juge Tim Walsh a renvoyé cette affaire au 7 mai après la comparution devant un tribunal de l’État de Victoria de Mme Patterson via visioconférence depuis sa prison.

Elle est apparue calme et n’a pris la parole que brièvement pour dire que la liaison avec le magistrat était bonne et pour confirmer l’identité de ses représentants légaux.

Fin juillet 2023, elle aurait empoisonné ses beaux-parents Don et Gail Patterson, tous deux âgés de 70 ans, ainsi que le pasteur baptiste local Ian Wilkinson, 69 ans, et sa femme Heather, 66 ans, en leur servant cette spécialité de la cuisine anglaise, avec des Amanites phalloïdes, considérées comme le champignon le plus mortel au monde.

Les deux couples auraient commencé à ressentir les symptômes d’une intoxication alimentaire plus tard dans la nuit et leur état de santé se détériorant rapidement, ils ont demandé l’aide de médecins dans les hôpitaux locaux.

Mme et M. Patterson et Heather Wilkinson sont décédés dans les jours qui ont suivi le repas, tandis que Ian Wilkinson s’est finalement rétabli après avoir passé près de deux mois à l’hôpital.

Leurs symptômes correspondaient à ceux provoqués par l’ingestion d’Amanites phalloïdes, selon la police qui a rapidement soupçonné Mme Patterson d’être à l’origine de cet empoisonnement peu après le repas mortel.

Selon elle, son mari, Simon Patterson, est « tombé malade à la fin de repas » à plusieurs reprises en 2021 et 2022 et elle a inculpé Erin Patterson de quatre chefs d’accusation.