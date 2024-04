(Kaboul) Quelque 70 personnes ont péri depuis samedi dernier dans des inondations et crues subites en Afghanistan, a annoncé mercredi un responsable du Département de la gestion des catastrophes naturelles.

Agence France-Presse

« Les pluies ont continué en Afghanistan après l’Aïd el-Fitr (la fin du mois de jeûne du ramadan) et environ 70 personnes ont été tuées » ces cinq derniers jours, a annoncé Janan Sayeq dans une déclaration en vidéo.

Cinquante-six personnes ont été blessées, plus de 2600 maisons détruites et plus de 2000 têtes de bétail ont été perdues, a ajouté le porte-parole.

Une vingtaine des 34 provinces afghanes enregistrent depuis plusieurs semaines un niveau élevé de précipitations, y compris la province de Kaboul.

Les inondations touchent quasiment toutes les régions en ce printemps, période traditionnelle de pluies en Afghanistan.

Quelque 60 personnes avaient été tuées après de fortes précipitations lors des trois dernières semaines de mars dans le pays.

L’Afghanistan a connu un hiver très sec et est fortement touché par les bouleversements climatiques.

Selon les scientifiques, ce pays ravagé par quatre décennies de guerre et qui figure parmi les plus pauvres du monde est aussi l’un des plus mal préparés pour faire face aux conséquences du changement climatique.