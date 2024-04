Au moins six morts, dont cinq enfants, dans un naufrage fluvial

(Srinagar) Au moins six personnes sont mortes, une femme et cinq enfants, au Cachemire sous administration indienne lors du naufrage d’un bac mardi sur une rivière en crue, ont déclaré les autorités régionales.

Agence France-Presse

« Six personnes sont mortes dans l’accident, six autres ont pu être secourues, et trois autres restent disparues », a annoncé à l’AFP un responsable des autorités locales, Bilal Mohi-ud-Din Bhat.

« Selon nos informations, il y avait 15 personnes à bord du bateau », a-t-il ajouté, alors qu’un haut responsable du Cachemire sous couvert d’anonymat avaient évoqué au moins 26 personnes à bord et 19 disparus dans un premier temps.

« Tous n’étaient visiblement pas montés à bord », a réagi ce responsable, après la publication du dernier bilan.

L’accident s’est produit sur la rivière Jhelum, à Srinagar. Parmi les disparus figurent plusieurs enfants qui se rendaient à l’école.

Les sauveteurs à bord de bateaux pneumatiques, rejoints par des commandos maritimes, recherchaient des survivants sous les yeux de centaines de personnes sur les berges de la rivière après l’accident.

PHOTO TAUSEEF MUSTAFA, AGENCE FRANCE-PRESSE Les sauveteurs à bord de bateaux pneumatiques, rejoints par des commandos maritimes, recherchaient des survivants sous les yeux de centaines de personnes sur les berges de la rivière après l’accident.

Selon des témoins, l’embarcation a chaviré quand l’un des cordages permettant sa propulsion s’est rompu sous la force d’un violent courant. Le bateau s’est ensuite écrasé contre un pilier d’une passerelle en construction à proximité.

Plusieurs jours de pluies diluviennes dans la vallée himalayenne du Cachemire ont fait gonfler la rivière.

« Je suis profondément attristé par les pertes de vies humaines dans un accident de bateau à Srinagar », a écrit le plus haut responsable politique du Cachemire, Manoj Sinha, sur le réseau social X.

« Mes pensées vont aux familles endeuillées » et « toute l’aide possible » est apportée aux proches des personnes décédées, a ajouté M. Sinha.

De nombreux employés de bureau et écoliers traversent la rivière par le bac chaque matin pour éviter la circulation routière.

Les accidents sont fréquents sur les routes de cette région montagneuse, mais les naufrages fluviaux restent rares.