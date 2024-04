Le pape François ira en Indonésie, en Papouasie–Nouvelle-Guinée et à Singapour

(Vatican) Le pape François se rendra en Indonésie, au Timor oriental, en Papouasie–Nouvelle-Guinée et à Singapour en septembre, a annoncé vendredi le Vatican, confirmant le plus long voyage de la papauté de François qui mettra certainement à l’épreuve sa santé, son endurance et sa mobilité.