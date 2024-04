(Sydney) Les hommages se multiplient dimanche en Australie face à l’héroïsme parfois inouï dont ont fait preuve de nombreux passants pendant l’attaque au couteau qui a fait six morts samedi dans un centre commercial bondé de Sydney.

David WILLIAMS Agence France-Presse

Avant de succomber à ses blessures, une mère poignardée par l’assaillant a confié son bébé de neuf mois, également blessé, à un inconnu dans l’espoir de lui sauver la vie. Des témoins ont expliqué à des médias australiens l’avoir entendue crier lorsque l’agresseur s’est approché d’elle.

« La mère a été poignardée, elle s’est emparée du bébé et me l’a jeté dessus », a raconté à la chaîne australienne 9News l’homme à qui le bébé a été remis.

Transporté à l’hôpital, le nourrisson est désormais dans un état « grave mais stable », selon la police.

L’acte héroïque de cette mère, nommée Ashlee Good, a bouleversé l’Australie. Dans un communiqué, la famille de la victime l’a décrite comme « une mère, une fille, une sœur, une partenaire, une amie, une personne exceptionnelle et bien plus encore ». « Aux deux hommes qui ont tenu et pris soin de notre bébé quand Ashlee ne le pouvait pas, il n’y a pas de mots pour exprimer notre gratitude », a ajouté la famille.

« Héroïne »

L’Australie loue également la bravoure de la policière Amy Scott, qui a abattu l’assaillant, un homme de 40 ans atteint d’une maladie mentale qui n’avait aucun antécédent judiciaire, selon la police.

Le premier ministre australien Anthony Albanese l’a qualifiée d’« héroïne ».

Elle « s’est précipitée d’elle-même vers le danger et a éliminé la menace qui pesait sur les autres sans penser aux risques qu’elle courait elle-même », a-t-il déclaré.

Un témoin de la scène a raconté à la chaîne ABC avoir entendu la policière crier « Posez-le ! » « Puis elle lui a tiré dessus » et « lui a fait un massage cardiaque », a-t-il relaté. « Si elle ne l’avait pas abattu, il aurait continué. Il était déchaîné ».

PHOTO ALASDAIR PAL, REUTERS Westfield Bondi Junction, alors que le centre commercial reste fermé dimanche

Le commissaire adjoint de la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Anthony Cooke, a indiqué que la policière était seule lorsqu’elle a neutralisé l’assaillant. « Elle a pris les mesures qu’elle a prises, sauvant ainsi la vie de plusieurs personnes », a-t-il déclaré.

Même les parents de l’agresseur ont adressé leur « soutien » à la policière, et ont « exprimé leur inquiétude pour son bien-être » ainsi que leurs condoléances aux familles des victimes, a indiqué la police de l’État du Queensland, dont le meurtrier était originaire.

« Aider leurs concitoyens »

La bravoure des commerçants qui ont ouvert les portes de leurs boutiques aux clients en panique est également louée.

Reece Colmenares a raconté à l’AFP s’être réfugiée dans une boutique de quincaillerie avec 10 à 12 autres personnes au moment de l’attaque. « Ils nous ont fait descendre [dans une pièce] et ont fermé le magasin. C’était effrayant », a-t-elle expliqué.

« Nous avons également vu des images d’Australiens se mettant en danger pour aider leurs concitoyens », a aussi déclaré dimanche M. Albanese.

Une courte vidéo largement diffusée par les médias australiens montre par exemple un jeune homme repoussant l’agresseur sur un escalier roulant, armé seulement d’un poteau de guidage de file d’attente attrapé dans le centre commercial.

« Cette bravoure est tout à fait extraordinaire et nous avons vu hier le meilleur des Australiens au beau milieu de cette tragédie sans précédent », a insisté le premier ministre.