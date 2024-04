(Taipei) Taïwan a été frappé samedi à l’aube par une nouvelle série de séismes, le plus fort ayant atteint une magnitude de 6,1, a annoncé l’Agence météorologique centrale taïwanaise.

Agence France-Presse

Aucune alerte au tsunami n’a toutefois été émise et il n’a pas été fait état par les autorités d’éventuelles victimes ou de dégâts.

Cette île avait déjà été secouée mardi par des dizaines de tremblements de terre, dont un de magnitude 6,3. Le gouvernement avait souligné qu’il s’agissait de répliques du séisme du 3 avril de magnitude 7,4, « le plus fort en 25 ans » à Taïwan, qui avait fait au moins 17 morts et plus de 1100 blessés.

Dès les premières heures de samedi, dix secousses ont au total été enregistrées, a déclaré l’agence météorologique.

La plus forte a eu lieu en mer non loin de la région de Hualien à 2 h 21 (14 h 21 heure de l’Est vendredi), à 24,9 km de profondeur, et a déclenché les alarmes sur les téléphones mobiles dans la capitale Taipei, selon un journaliste de l’AFP.

Elle a été suivie de plusieurs autres plus petites avant un autre fort séisme à 2 h 49 (14 h 49 heure de l’Est), qui s’est produit sur la terre ferme cette fois, à environ 40 kilomètres de la ville de Hualien, à une profondeur de 18,9 kilomètres.