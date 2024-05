(Katmandou) Un énorme incendie de forêt à la périphérie de Katmandou a mobilisé jeudi les pompiers et la population locale pour en venir à bout, tandis que les autorités népalaises s’alarment de l’augmentation des feux de forêt dans « une proportion inimaginable ».

Agence France-Presse

Les pompiers ont travaillé toute la nuit de mercredi à jeudi pour combattre l’incendie qui a ravagé une zone boisée à Lalitpur, à la périphérie sud de la vallée de Katmandou.

Plus de 4500 incendies de forêt ont été signalés cette année dans tout le pays, soit près du double de l’an dernier, selon les données du gouvernement. 2021 est l’année qui a enregistré un record historique du nombre de feux de forêt.

« Les incendies de forêt ont augmenté dans une proportion inimaginable », a déclaré à l’AFP Sundar Prasad Sharma, de l’Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe.

Selon le porte-parole du ministère de l’Environnement, Badri Raj Dhungana, l’augmentation du nombre d’incendies de forêt cette année est due à une longue sécheresse et à une vague de chaleur dans les plaines du sud du Népal.

« En général, les incendies de forêt culminent fin avril, mais cette année, ils continuent de s’intensifier en raison de la hausse des températures », a-t-il déclaré.

Le Népal est confronté chaque année à des incendies de forêt, généralement à partir de mars, mais leur nombre et leur intensité ont augmenté ces dernières années en raison d’hivers plus secs imputés au changement climatique.

Les experts affirment que le changement climatique provoque des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et qui durent plus longtemps.

Les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius à Lumbini, ville de pèlerinage bouddhiste, et dans d’autres régions du sud, avec des prévisions de températures supérieures dans les jours à venir.

Plus d’une centaine d’écoles de la ville méridionale de Butwal ont été fermées jeudi pour deux jours, en raison de cette vague de chaleur.

Une vague de chaleur exceptionnelle affecte actuellement l’Asie du Sud et du Sud-Est.

Selon les Nations unies, l’Asie a été la région la plus touchée par des phénomènes climatiques extrêmes en 2023, inondations et tempêtes ayant entraîné de lourdes pertes humaines et économiques.

L’Asie se réchauffe également plus rapidement que la moyenne mondiale, selon l’Organisation météorologique mondiale, une agence des Nations unies.