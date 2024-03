L’Inde organise la plus vaste élection du monde

(New Delhi) Du 19 avril au 1er juin, près de 970 millions d’Indiens ― soit plus de 10 % de la population mondiale ― pourront voter lors des élections générales. Cet exercice gigantesque, le plus important au monde, durera 44 jours avant que les résultats ne soient annoncés le 4 juin.