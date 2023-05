(Pékin) Le gouvernement chinois a pointé mercredi une « provocation » américaine après l’incident survenu entre un avion de chasse chinois et un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Agence France-Presse

« Ces manœuvres provocatrices et dangereuses sont la source des problèmes de sécurité maritime », a assuré Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, estimant que « les États-Unis devraient immédiatement cesser ces dangereuses provocations ».

L’armée américaine a déclaré mardi qu’un pilote d’avion de combat chinois avait effectué « une manœuvre agressive injustifiée » près d’un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale.

L’incident intervient à un moment de tensions déjà élevées entre Pékin et Washington sur des questions comme Taïwan ou le survol d’un ballon chinois au-dessus du territoire américain en début d’année.

« L’envoi fréquent et sur une longue période par les États-Unis de navires et d’avions afin d’effectuer une surveillance rapprochée de la Chine porte gravement atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale chinoises », a affirmé mercredi Mao Ning.

« La Chine continuera de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement sa souveraineté et sa sécurité », a-t-elle souligné.

« Turbulences »

Selon le Commandement pour l’Indo-Pacifique (IndoPacom) de l’armée américaine, l’avion chinois a volé vendredi « directement devant et à moins de 120 mètres du nez du RC-135, forçant l’appareil américain à traverser les turbulences dans son sillage ».

Le RC-135, un avion militaire de reconnaissance, « menait des opérations de routine sans risque au-dessus de la mer de Chine méridionale et au sein de l’espace aérien international, conformément au droit international », a estimé IndoPacom.

Des images vidéo rendues publiques montrent un avion de combat passer devant un avion américain, que l’on aperçoit secoué par les turbulences consécutives à ce passage.

Un haut responsable militaire américain s’exprimant sous couvert de l’anonymat a affirmé qu’il existait « une augmentation alarmante du nombre d’interceptions et de confrontations aériennes risquées en mer » par des avions et des navires chinois.

De tels actes « peuvent créer un incident ou une erreur de calcul dangereuse », a-t-il ajouté.

« Nous ne considérons pas que (ces interceptions) sont effectuées par des pilotes opérant indépendamment », a précisé le haut responsable. « Nous estimons que cela entre dans le cadre d’un schéma répété plus large. »

Un incident similaire impliquant un avion de combat chinois et un RC-135 américain s’était déjà déroulé en décembre, forçant l’avion américain à « effectuer des manœuvres d’évitement pour prévenir une collision », avait indiqué IndoPacom à l’époque.

« Obstacles »

L’annonce de ce dernier incident intervient au lendemain des affirmations du Pentagone selon lequel Pékin a décliné l’invitation lancée par les États-Unis pour une rencontre cette semaine à Singapour entre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Li Shangfu.

Mais, selon le haut responsable américain, les deux annonces ne sont pas liées.

Interrogé mercredi à ce sujet, le ministère chinois de la Défense n’a ni confirmé ni infirmé avoir décliné cette invitation.

« La Chine accorde une grande importance au développement des relations militaires entre la Chine et les États-Unis et à la communication à tous niveaux », a indiqué Tan Kefei, porte-parole du ministère, dans un communiqué.

Mais « les États-Unis sont entièrement responsables des difficultés actuelles dans les échanges entre les deux armées », ajoute le communiqué.

« D’un côté, les États-Unis ne cessent de dire qu’ils veulent renforcer la communication, mais de l’autre, ils ignorent les inquiétudes de la Chine et créent artificiellement des obstacles, nuisant gravement à la confiance mutuelle entre les deux armées ».

Lloyd Austin et d’autres responsables américains travaillent à renforcer les alliances des États-Unis en Asie afin de contrer les agissements de plus en plus affirmés de Pékin dans la région, même si les deux camps ont également parfois joué l’apaisement.

Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan a rencontré en mai le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Vienne. Et le président des États-Unis Joe Biden a récemment indiqué que les relations entre Washington et Pékin devraient « très bientôt » se détendre.