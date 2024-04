(Melbourne) Le premier ministre de la Papouasie–Nouvelle-Guinée, James Marape, a accusé Joe Biden d’avoir dénigré la nation insulaire du Pacifique Sud en laissant entendre qu’un oncle du président américain y avait été dévoré par des « cannibales » pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rod Mcguirk Associated Press

Les commentaires de Joe Biden ont offensé un allié stratégique clé, au moment où la Chine cherche à accroître son influence dans la région.

La semaine dernière, le président s’est exprimé devant un monument aux morts de Pennsylvanie au sujet de son oncle, le sous-lieutenant Ambrose J. Finnegan fils, un aviateur de l’armée américaine, qui aurait été abattu au-dessus de la Papouasie–Nouvelle-Guinée, théâtre de violents combats.

« Ils n’ont jamais retrouvé le corps parce qu’il y avait ― il y avait vraiment beaucoup de cannibales dans cette partie de la Nouvelle-Guinée », a déclaré M. Biden, en faisant référence à l’île principale du pays.

M. Marape a réagi dans un communiqué dimanche que M. Biden « semblait insinuer que son oncle avait été mangé par des cannibales ».

« Les remarques du président Biden étaient peut-être un lapsus, mais mon pays ne mérite pas d’être étiqueté comme tel », a déclaré M. Marape dans un communiqué fourni par son bureau à l’Associated Press lundi.

« La Seconde Guerre mondiale n’était pas le fait de mon peuple, mais il a été entraîné inutilement dans un conflit qui n’était pas le sien », a ajouté M. Marape.

Ce désaccord survient alors que le premier ministre australien Anthony Albanese a entamé lundi une visite en Papouasie–Nouvelle-Guinée, le voisin le plus proche de l’Australie. M. Albanese et M. Marape commémoreront les liens étroits qui unissent les deux pays en matière de défense en parcourant, dans le courant de la semaine, une partie d’un champ de bataille crucial connu sous le nom de « piste de Kokoda ».

« Je suis convaincu que la PNG n’a pas de partenaire plus fort que l’Australie et que nos liens en matière de défense et de sécurité n’ont jamais été aussi forts », a assuré M. Albanese à la presse avant de quitter l’Australie.

L’ambassade des États-Unis à Port Moresby n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi.

La version de M. Biden selon laquelle l’avion de M. Finnegan a été abattu n’est pas étayée par des documents militaires. M. Finnegan était passager d’un avion de transport Douglas A-20 havoc qui s’est écrasé dans l’océan après la panne de ses deux moteurs le 14 mai 1944, selon un rapport du Pentagone.

Un membre d’équipage a survécu, mais aucune trace de l’avion ou des trois autres personnes à bord, dont M. Finnegan, n’a été retrouvée.

La déclaration de M. Marape a été publiée le jour même où il rencontrait le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, à Port Moresby, pour discuter de l’établissement de relations plus étroites.

M. Marape a également appelé les États-Unis à retrouver leurs morts dans les jungles de Papouasie–Nouvelle-Guinée et à nettoyer les décombres de la guerre.

« Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont éparpillés dans toute la Papouasie–Nouvelle-Guinée, y compris l’avion qui transportait l’oncle du président Biden », a déclaré M. Marape.

« Peut-être, étant donné les commentaires du président Biden et la forte réaction de la PNG et d’autres parties du monde, est-il temps pour les États-Unis de trouver autant de restes de la Seconde Guerre mondiale que possible en PNG, y compris ceux des militaires qui ont perdu la vie comme Ambrose Finnegan », a-t-il ajouté.

« Les théâtres de guerre en PNG et dans les Îles Salomon sont nombreux et jonchés de vestiges de la Seconde Guerre mondiale, notamment de restes humains, d’épaves d’avions et de navires, de tunnels et de bombes. Notre peuple vit quotidiennement avec la peur d’être tué par des bombes de la Seconde Guerre mondiale », a rappelé M. Marape.