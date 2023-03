PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Bangkok) Un cylindre contenant une substance radioactive dangereuse a disparu d’une centrale électrique thaïlandaise, ont indiqué mardi les autorités, mettant en garde contre les graves risques pour la santé en cas d’exposition directe.

Agence France-Presse

Le personnel de la centrale à charbon située dans la province de Prachinburi, à l’est de Bangkok, a remarqué l’absence de ce tube d’acier de 30 centimètres de long et de 13 centimètres de large lors d’un contrôle de routine vendredi.

Les recherches menées pendant le week-end n’ont pas permis de localiser le tube de 25 kg contenant du césium 137 hautement radioactif, a déclaré Kittiphan Chitpentham, membre de l’entreprise publique nationale d’énergie, qui est propriétaire de la centrale.

L’entreprise suppose que le tube est tombé d’un support mural, à environ 18 mètres de haut, quelques jours plus tôt.

Les tests de radiations effectués dans l’usine montrent qu’il a été retiré des lieux depuis.

« Nous demandons aux habitants de la région de nous aider à le retrouver », a déclaré Narong Nakornjinda, le gouverneur de la province de Prachinburi.

« La substance radioactive est contenue dans un environnement fermé et protégé, mais si quelqu’un ouvre le cylindre et s’expose à cette substance, celle-ci peut provoquer des éruptions cutanées et des brûlures », a-t-il prévenu.

Le cylindre manquant fait partie d’un dispositif utilisé pour mesurer la pression de la colonne de vapeur de la centrale. Les autorités n’ont pas précisé la quantité de césium 137 qu’il contient.

Les autorités tentent d’identifier la personne qui a emporté le cylindre grâce aux images de vidéosurveillance, a ajouté l’agence gouvernementale responsable de la recherche nucléaire, déconseillant également d’ouvrir le cylindre.

« Si quelqu’un brise le cylindre, il s’expose directement à un risque élevé de cancer et de maladie grave. Il est donc conseillé de ne pas le briser », a déclaré Permsuk Sutchaphiwat, secrétaire de l’agence gouvernementale.

La disparition de ce cylindre intervient quelques semaines après un incident similaire en Australie, où les autorités ont retrouvé une petite capsule radioactive tombée d’un camion à la mi-janvier après deux semaines de recherches.