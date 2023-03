Lorsque Pékin a joué le rôle de médiateur cette semaine dans le rapprochement surprise entre l’Arabie saoudite et l’Iran, cela a marqué un nouveau degré d’ambition pour Xi Jinping, le plus haut dirigeant chinois, qui a cherché à redorer son image d’homme d’État mondial dans le cadre d’une rivalité croissante avec les États-Unis.

David Pierson The New York Times

Le plus haut diplomate chinois a rapidement attribué le succès des quatre jours de discussions secrètes visant à rétablir les liens diplomatiques entre les deux grands rivaux au leadership de M. Xi, qui a démontré, selon lui, « la prestance d’une grande puissance ».

En s’attribuant le mérite d’avoir conclu un accord de paix au Moyen-Orient, M. Xi s’appuie sur l’affaiblissement de l’influence américaine dans la région et présente le leadership chinois comme une solution de rechange à un ordre dirigé par Washington qu’il décrit comme conduisant le monde vers une nouvelle guerre froide.

PHOTO CHINA DAILY, FOURNIE PAR REUTERS Le ministre d’État et conseiller à la sécurité nationale de l’Arabie saoudite Musaid ben Mohammed al-Aiban serrant la main du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l’Iran, Ali Shamkhani, sous le regard d’un haut diplomate chinois, à Pékin vendredi

« Il s’agit d’une bataille de récits pour l’avenir de l’ordre international », estime Yun Sun, directrice du programme sur la Chine au Stimson Center, institut de recherche établi à Washington. « La Chine affirme que le monde est en proie au chaos parce que le leadership des États-Unis a échoué. »

La vision exposée par M. Xi est celle d’un retrait du pouvoir de Washington au profit du multilatéralisme et de la « non-ingérence », un terme que la Chine utilise pour affirmer que les nations ne doivent pas s’immiscer dans les affaires intérieures des autres – en critiquant les violations des droits de la personne, par exemple.

L’accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran reflète cette vision.

Depuis des années, l’engagement de la Chine dans la région est fondé sur des avantages économiques mutuels et sur le rejet des idéaux occidentaux de libéralisme qui ont compliqué la capacité de Washington à étendre sa présence dans le Golfe.

Accueils contrastés

En décembre, M. Xi a rappelé au monde l’influence croissante de la Chine sur l’Arabie saoudite, un allié de longue date des États-Unis. Lors d’une visite ce mois-là à Riyad pour des entretiens avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, le dirigeant de facto du royaume, il a assisté à un spectacle aéronautique de l’armée de l’air royale saoudienne. L’accueil du héros contrastait fortement avec une rencontre antérieure entre le président Joe Biden et le prince héritier Mohammed, dont on se souvient comme de la visite à l’étranger la plus délicate du dirigeant américain, lorsqu’il a cherché à éviter une poignée de main avec un poing-à-poing qui n’était pas moins maladroit.

Deux mois plus tard, Xi a déroulé le tapis rouge pour le président iranien Ebrahim Raisi à Pékin, l’accueillant avec une salve de 21 coups de canon sur la place Tiananmen dans une démonstration de respect que Raisi – le dirigeant autoritaire d’une nation accusée de fabriquer secrètement des armes nucléaires – n’aurait jamais reçue dans les capitales nord-américaines ou européennes.

« Les États-Unis soutiennent une partie et répriment l’autre, tandis que la Chine tente de rapprocher les deux parties. Il s’agit d’un paradigme diplomatique différent », affirme Wu Xinbo, doyen des études internationales à l’Université Fudan de Shanghai.

Si la Chine devient un courtier en puissance plus énergique au Moyen-Orient, il s’agira d’un changement important par rapport à une approche qui s’est largement efforcée de valoriser le commerce et les investissements dans cette région riche en ressources plutôt que de s’immiscer dans des conflits apparemment insolubles. La Chine s’est lancée dans la diplomatie au Moyen-Orient en 2013 en proposant un plan en quatre points qui reprenait de vieilles idées pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Ce plan n’a pas permis de réaliser une percée.

En revanche, l’apaisement du conflit entre l’Iran et l’Arabie saoudite posait moins de problèmes. La Chine était bien placée pour user de son influence afin de les amener à la table des négociations, compte tenu des liens économiques et commerciaux étroits qu’elle entretient avec chacun d’entre eux.

Des affaires sans conditions

La Chine est le premier partenaire commercial de l’Arabie saoudite ; l’Arabie saoudite est l’un des principaux fournisseurs de pétrole de la Chine. Contrairement à Washington, la Chine se dit prête à faire des affaires sans condition. Pékin a accepté l’explication de l’Arabie saoudite concernant le meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018 et, en retour, les Saoudiens ont repoussé les efforts visant à condamner la détention massive de musulmans ouïghours par la Chine.

La Chine entretient des relations diplomatiques avec l’Iran depuis 1971, soit environ deux décennies de plus qu’avec l’Arabie saoudite. En 2021, la Chine a promis à l’Iran d’investir 400 milliards de dollars dans le pays en échange de livraisons de pétrole et de carburant, mais les sanctions occidentales contre l’Iran ont empêché Pékin de concrétiser cet accord.

PHOTO ATTA KENARE, AGENCE FRANCE-PRESSE En manchette de ce journal de Téhéran, capitale de l’Iran, l’accord que vient de signer le pays avec l’Arabie saoudite, à Pékin vendredi

Selon les analystes, M. Xi considère l’Iran comme un pays stratégiquement important, principalement en tant que critique de l’Occident, riche en ressources naturelles, doté de frontières stratégiques, d’une armée aguerrie et de la stature d’une civilisation aussi ancienne que celle de la Chine.

La Chine a également un intérêt dans la stabilité de la région. Pékin reçoit plus de 40 % de ses importations de pétrole brut de la région. En outre, le Golfe est devenu un nœud clé le long des routes commerciales de son initiative « Nouvelle Route de la soie », ainsi qu’un marché important pour les biens de consommation et les technologies chinoises. Le géant chinois des télécommunications Huawei fournit des réseaux 5G en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis.

Cependant, Mme Sun, l’analyste, est d’avis qu’il est important de ne pas surestimer l’importance de l’accord de vendredi.

Convergence d’intérêts

Les divergences entre l’Arabie saoudite et l’Iran sont profondes et sectaires, et il faudra plus qu’une reprise des relations diplomatiques pour rétablir les liens. Le rôle de la Chine dans la conclusion de l’accord n’est peut-être pas aussi déterminant qu’il n’y paraît, étant donné que l’Iran et l’Arabie saoudite étaient déjà motivés par la conclusion d’un accord.

L’Arabie saoudite et l’Iran parlent de rétablir leurs relations depuis un certain temps. Ce n’est donc pas quelque chose que Pékin a facilité du jour au lendemain. Yun Sun, directrice du programme sur la Chine au Stimson Center

Ce qui s’est probablement passé, selon elle, c’est une convergence d’intérêts qui a permis à l’Iran, embourbé et isolé, d’être soulagé, à l’Arabie saoudite d’envoyer un message à Washington sur le coût d’une réduction de son engagement dans la région et à Xi de rehausser son prestige à titre de leader mondial face à la pression croissante des États-Unis.

« Il ne s’agit pas pour la Chine de réunir deux pays et de résoudre leurs différends, a dit Mme Sun. Il s’agit plutôt pour la Chine d’exploiter l’opportunité de deux pays qui souhaitent améliorer leurs relations dès le départ. »

Pékin a également cherché à mettre en avant un plan appelé « Initiative de sécurité globale », présenté pour la première fois par Xi il y a un an, qu’il décrit comme un effort pour appliquer « les solutions et la sagesse chinoises » aux plus grands défis mondiaux en matière de sécurité.

L’initiative, qui reprend les termes de l’ère Mao sur la promotion de la « coexistence pacifique », appelle à un nouveau paradigme dans lequel le pouvoir mondial est réparti plus équitablement et où le monde rejette « l’unilatéralisme, la confrontation des blocs et l’hégémonisme » – une référence aux États-Unis et aux alliances militaires telles que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Certains analystes estiment que l’initiative vise essentiellement à favoriser les intérêts chinois en supplantant Washington en tant que gendarme du monde. Le plan appelle au respect de la « sécurité indivisible » des pays, un terme soviétique utilisé pour s’opposer aux alliances dirigées par les États-Unis à la périphérie de la Chine.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.