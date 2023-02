(Pékin) Les principaux dirigeants chinois ont salué jeudi le « miracle » de la sortie du pays de leur politique très stricte de zéro COVID-19, la qualifiant de « grande victoire décisive », selon les médias d’État.

Agence France-Presse

La Chine a connu une explosion d’infections après avoir levé ses très strictes mesures sanitaires à partir de début décembre, faisant craindre que le pays le plus peuplé du monde ne devienne un terreau fertile pour de nouvelles souches plus transmissibles ou plus graves.

De nombreux pays avaient rapidement imposé de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance de Chine, invoquant un manque de transparence sur l’ampleur de l’épidémie, ce qui avait provoqué la colère de Pékin.

Les hôpitaux et les crématoriums de grandes villes, y compris Pékin, ont été débordés, mais l’ampleur réelle de l’épidémie est difficile à quantifier, car les données officielles ne représentent qu’une infime fraction du nombre réel de cas.

Des signes sont apparus ces dernières semaines montrant que la vague de la COVID-19 est en train de s’essouffler. Le bureau de contrôle sanitaire du pays a déclaré mercredi que le nombre de personnes recevant des soins pour COVID-19 dans les hôpitaux avait diminué de plus de 98 % depuis début janvier.

Une réunion du Comité permanent du Politburo a affirmé jeudi que la Chine « a créé un miracle dans l’histoire de la civilisation humaine où un pays très peuplé est sorti avec succès d’une épidémie très répandue ».

« En un laps de temps relativement court, nous avons réussi une transition en douceur dans la prévention et le contrôle des épidémies », a conclu la réunion à laquelle a assisté le président Xi Jinping, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Plus de 200 millions de personnes ont été soignées pour COVID-19, dont 800 000 patients gravement malades, mais la situation est désormais « en bonne voie », selon le rapport.