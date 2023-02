Les manifestants ont crié et tendu des pancartes vers le ciel devant les murs pâles de l’ambassade birmane en Thaïlande.

PHOTO SAKCHAI LALIT, ASSOCIATED PRESS

(Bangkok) Bandanas rouges autour de la tête, des centaines de personnes ont manifesté mercredi dans les rues de Bangkok, deux ans jour pour jour après le coup d’État qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi.

Agence France-Presse

Les manifestants ont crié et tendu des pancartes vers le ciel devant les murs pâles de l’ambassade birmane en Thaïlande, tandis qu’en Birmanie, la journée a été marquée par un silence inhabituel dans les rues désertées de Rangoun.

PHOTO STR, AGENCE FRANCE-PRESSE En Birmanie, la journée a été marquée par un silence inhabituel dans les rues désertées de Rangoun.

Depuis que les militaires ont pris le pouvoir en 2021, une violente répression a permis d’étouffer la dissidence, alors même que des groupes armés mènent le combat contre la junte dans de plusieurs parties du pays.

« Ce matin, je me suis réveillé, les yeux gonflés, totalement en colère », dit Zai, 30 ans, qui à fui son pays il y a un an.

Les militaires « visent tout le monde, en particulier les jeunes », a-t-il ajouté, des slogans anti-junte épinglés sur sa veste.

La police thaïlandaise a observé les quelque 400 manifestants, n’intervenant le plus souvent que pour les éloigner de la circulation.

PHOTO SAKCHAI LALIT, ASSOCIATED PRESS La police thaïlandaise observe les manifestants.

Des rappeurs et une petite troupe de théâtre ont contribué à énergiser la foule, beaucoup de manifestants effectuant le salut à trois doigts, symbole des manifestations.

Certains étaient juchés sur des rampes, des enfants souriants étaient hissés sur leurs épaules, à côté de portraits de l’ancienne cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi.

PHOTO ATHIT PERAWONGMETHA, REUTERS Des enfants étaient hissés sur les épaules des protestataires.

Il y a quelques temps, en Birmanie, l’un des amis d’université de Zai a été arrêté après avoir manifesté, raconte-t-il, et jeté en prison pour cinq ans.

« Quand je vois quelque chose de fort et de choquant, j’ai peur », déclare Zai.

« C’est une sorte de traumatisme. Ce n’est pas seulement moi, tout le monde a peur. »

Depuis la prise de pouvoir de l’armée, des pans du pays sont en proie à un violent conflit entre forces armées et milices rebelles.

Plus de 2900 personnes ont été tuées dans la répression de la dissidence et plus de 18 000 ont été arrêtées, selon un groupe de surveillance local.

« Nous ne voulons rien d’eux, nous exigeons simplement que notre mère revienne », a déclaré un manifestant, Kywa Tayzar, en parlant d’Aung San Suu Kyi.

« Nous ne voulons pas des militaires », a déclaré Kyaw Zin, dont la chevelure teinte en orange brillait dans la lumière du soleil.

Cet ouvrier de 25 ans-tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire en anglais « nous devons être la dernière génération sous la dictature » -a exprimé son soutien à Suu Kyi.

« J’ai de l’espoir », a-t-il dit.