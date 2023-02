« L’état d’urgence sera prorogé de six mois à compter du 1 er février », a de son côté souligné le président par intérim Myint Swe, ajoutant que « le pouvoir souverain de l’État a de nouveau été transféré au commandant en chef ».

La junte prolonge de six mois l’état d’urgence

(Rangoun) L’état d’urgence a été prolongé de six mois mercredi par la junte en Birmanie, ont annoncé les médias officiels.

Agence France-Presse

Le Conseil national de défense et de sécurité, composé de responsables militaires, a donné une suite favorable à la demande du chef de la junte Min Aung Hlaing de reconduire cette mesure d’exception décrétée lorsque les militaires ont renversé le gouvernement d’Aung San Suu Kyi en février 2021, a déclaré la chaîne de télévision publique MRTV.

« L’état d’urgence sera prorogé de six mois à compter du 1er février », a de son côté souligné le président par intérim Myint Swe, ajoutant que « le pouvoir souverain de l’État a de nouveau été transféré au commandant en chef ».

L’état d’urgence devait expirer fin janvier mais, mardi, le Conseil national de défense et de sécurité s’est réuni pour discuter de l’état de la nation et a conclu qu’il n’était « pas encore revenu à la normale ».

Les opposants à la junte, y compris les « Forces de défense du peuple » et un gouvernement fantôme dominé par des députés du parti de Mme Suu Kyi, ont tenté de s’emparer du « pouvoir de l’État par le biais de troubles et de violences », a affirmé le service d’information de l’armée dans un communiqué.