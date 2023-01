PHOTO CHAIDEER MAHYUDDIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Environ 1,2 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et que plus de 70 000 l’ont quitté. Elles viennent rejoindre plus d’un million d’autres, y compris la majeure partie de la communauté rohingya, de confession musulmane, qui a fui les persécutions et les attaques au cours des dernières décennies.