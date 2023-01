Les États-Unis et le Japon scellent un « alignement stratégique » face à la Chine

(Washington) Les États-Unis et le Japon ont affiché mercredi leur « alignement stratégique » en matière de défense qui s’étend jusque dans l’espace, face aux inquiétudes croissantes vis-à-vis de la Chine et des tensions autour de Taïwan et la Corée du Nord.