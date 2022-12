« El Chapo » asiatique

Un baron présumé de la drogue en Asie et citoyen canadien extradé vers l’Australie

(Melbourne) Le baron présumé de la drogue en Asie et l’un des hommes les plus recherchés au monde a été extradé vers l’Australie et arrêté pour trafic de drogue, a annoncé jeudi la police australienne.