Espagne

L’un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI arrêté

(Madrid) La police espagnole a annoncé vendredi avoir interpellé à Madrid un Néo-Zélandais condamné à la perpétuité aux États-Unis dans des affaires de trafic sexuel et de pédocriminalité et qui figurait parmi les 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI.