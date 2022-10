La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles, la Chine blâme les États-Unis

(Séoul) La Corée du Nord a lancé jeudi deux nouveaux missiles balistiques et fait voler en formation 12 avions de combat, affirmant que les essais d’armes sont de « justes mesures de rétorsion » contre Washington et Séoul et leurs exercices militaires dans la région.