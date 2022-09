(Nur-Sultan) Les autorités du Kazakhstan ont soutenu mardi l’idée de redonner à la capitale son ancien nom Astana, nouveau signe de rupture avec l’héritage de l’ex-président Noursoultan Nazarbaïev, d’après lequel la ville avait été renommée en 2019.

Agence France-Presse

Selon le porte-parole de la présidence de ce pays d’Asie centrale, Rouslan Jeldibaï, un amendement en ce sens a été proposé par un groupe de députés « avec l’accord du chef de l’État », dans le cadre d’un projet de loi.

« Dans le même temps, le président considère comme un fait historique le rôle décisif de Noursoultan Nazarbaïev dans le renforcement de l’État moderne kazakh et dans la formation de la capitale », a précisé M. Jeldibaï sur Facebook.

« Par conséquent, les autres choses nommées d’après le premier président doivent conserver leur nom », a-t-il ajouté.

Connue pour ses gratte-ciel futuristes au milieu des steppes du nord du Kazakhstan, Astana avait été rebaptisée Nur-Sultan en mars 2019, du prénom de l’ancien chef d’État, après son départ du pouvoir.

M. Nazarbaïev, qui a dirigé de manière autoritaire cette ex-république soviétique de son indépendance en 1991 à 2019, a bénéficié pendant des années d’un culte de la personnalité au Kazakhstan.

Arrivé au pouvoir après la démission surprise de son mentor, le nouveau président Kassym-Jomart Tokaïev a progressivement pris ses distances avec l’héritage de M. Nazarbaïev, entamant des réformes et écartant l’influent clan de l’ex-président.

Ce tournant est de plus en plus marqué depuis des émeutes meurtrières qui ont secoué le Kazakhstan en janvier et dont les causes restent mystérieuses.

Noursoultan Nazarbaïev s’est notamment vu retirer son titre d’« Elbassy » - « Chef de la nation » -, un statut qui lui donnait une autorité considérable. Plusieurs de ses proches ont été écartés de postes à responsabilité et l’un de ses neveux a été arrêté pour détournements de fonds.

Après la crise de janvier, M. Tokaïev avait publiquement critiqué son prédécesseur, l’accusant d’avoir protégé les « riches », tout en louant le travail accompli par cet ancien cadre du Parti communiste soviétique.