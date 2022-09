Exercice militaire

L'armée taïwanaise démontre sa « détermination à assurer la sécurité » de l'île

L'armée taïwanaise organise un exercice de tir réel de deux jours pour démontrer sa « capacité, sa confiance et sa détermination à assurer la sécurité de Taïwan », déclare Sun Li-fang, un porte-parole du ministère de la Défense, alors que les tensions entre Taipei et Pékin sont à leur plus haut niveau depuis des décennies.