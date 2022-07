Croulant sous les déchets

L’Inde bannit des plastiques à usage unique

(New Delhi) Le gouvernement indien a interdit vendredi plusieurs plastiques à usage unique pour lutter contre les déchets qui asphyxient les rivières et empoisonnent la faune et la flore. Mais des obstacles se dressent comme le manque de préparation des fabricants, ou encore la réticence des consommateurs à payer plus, affirment les experts.