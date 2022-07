(New Delhi) Le gouvernement indien a interdit vendredi plusieurs plastiques à usage unique pour lutter contre les déchets qui asphyxient les rivières et empoisonnent la faune et la flore. Mais des obstacles se dressent comme le manque de préparation des fabricants, ou encore la réticence des consommateurs à payer plus, affirment les experts.

Bhuvan BAGGA Agence France-Presse

Des vaches broutant du plastique ? Une image désormais banale dans de nombreuses villes indiennes. Des éléphants des forêts du nord de l’État d’Uttarakhand en portent même des traces dans leurs excréments, révèle une étude.

L’Inde génère autour de quatre millions de tonnes de plastique par an, dont un tiers n’est pas recyclé et finit dans divers cours d’eau et décharges. Ces déchets prennent régulièrement feu, aggravant la pollution de l’air.

La moitié de ces détritus provient d’articles à usage unique. Une réalité que la nouvelle interdiction imposée par le pays espère endiguer.

La mesure couvrira la production, l’importation et la vente d’objets tels que les pailles et les gobelets en plastique, ainsi que les emballages des paquets de cigarettes.

Sont exemptés pour l’instant des produits tels que les sacs plastiques en dessous d’une certaine épaisseur.

La première interdiction avait été introduite en 2018 par le premier ministre Narendra Modi, et les autorités ont depuis promis de renforcer les règles.

Des inspecteurs ont été déployés vendredi pour vérifier que fournisseurs et distributeurs ne violent pas l’interdiction, au risque d’une amende maximale de 100 000 roupies (1640 $) ou d’une peine de prison de cinq ans.

Lobbying

Environ la moitié des régions de l’Inde ont déjà cherché à imposer ce type réglementation, mais comme en témoigne l’état des rivières et des décharges, le succès est mitigé.

Les entreprises de l’industrie du plastique, qui emploient des millions de personnes dans le pays, objectent que les alternatives sont coûteuses et font pression sur le gouvernement pour reporter l’interdiction.

Pintu, qui gagne sa vie en servant du jus de noix de coco aux clients avec une paille en plastique, est directement impactée par la décision du gouvernement.

Passer aux « pailles en papier, coûteuses, sera difficile. Je vais probablement répercuter le coût sur les clients », confie-t-il à l’AFP à New Delhi.

« J’ai entendu dire que cela aiderait l’environnement, mais je ne vois pas comment cela pourrait changer quoi que ce soit pour nous », lâche-t-il.

Selon les analystes de la société GlobalData, les boissons en carton accompagnées de pailles en plastique représentent 35 % des volumes de boissons gazeuses, ce qui signifie que les fabricants seront « durement touchés ».

Et « les masses sensibles au prix ne sont pas en mesure de payer la facture des alternatives écologiques », assure Bobby Verghese de GlobalData.

« Difficultés »

Jigish N. Doshi, président du groupe industriel Plastindia Foundation, s’attend à des pertes d’emplois « temporaires », mais estime que le problème le plus important concerne les entreprises « qui ont investi d’énormes capitaux dans des machines qui ne seront peut-être plus utiles » après l’interdiction.

« Il n’est pas facile de fabriquer des produits différents à partir de machines […] le gouvernement pourrait aider en offrant certaines subventions et en aidant à développer et à acheter des produits alternatifs », fait savoir M. Doshi à l’AFP.

Pour Satish Sinha, du groupe environnemental Toxics Link, « il y aura une résistance initiale », car il sera difficile de trouver des produits de remplacement.

« Il y aura des difficultés et nous risquons d’en payer le prix, mais si l’on prend l’environnement au sérieux, c’est une question importante qui nécessite un effort concerté », nuance-t-il.

Ecoware, une jeune entreprise qui essaie de participer au changement, fabrique des produits biodégradables jetables dans son usine située en dehors de Delhi.

La directrice générale Rhea Mazumdar Singhal explique à l’AFP que ce sont justement l’état déplorable des décharges et la consommation effrénée de plastique qui l’ont poussée à créer cette entreprise.

« Nous avons vu beaucoup d’interdictions auparavant, mais en tant que citoyens, c’est nous qui avons le pouvoir », fait-elle valoir.